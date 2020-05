(ANSA) – ROMA, 26 MAG – La mia più sincera solidarietà e vicinanza al viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, costretto a muoversi sotto scorta dopo le minacce ricevute sulla destinazione di fondi per l’emergenza Covid 19. Pierpaolo, e con lui tutto il Movimento 5 Stelle, non si fanno intimidire. Avanti così”. Lo scrive in un tweet il capo politico del M5s Vito Crimi.