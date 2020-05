Zelig torna sul web

Saranno più di 300 comici ognuno dalla propria sede, sabato 30 maggio per “Zelig Covid Edition”, un’autentica maratona in diretta streaming su www.natlive.it e sulla pagina facebook di Zelig e Natlive. A condurre come ai bei tempi, Claudio Bisio e Vanessa Incontrada, coppia storica dello show tra i più amati della tv italiana. E’ già annunciata la presenza di Ale e Franz, Christian De Sica, Gioele Dix, Marco Dalla Noce, Dario Vergassola, il Mago Forrset, Raoul Cremona, Enrico Bertolino, Geppi Cucciari, Lella Costa, Paolo Cevoli, Riccardo Manera.

Bisio condurrà a Milano dallo Zelig di Milano senza pubblico, mentre Vanessa Incontrada sarà collegata dalla sua casa di Follonica. L’obiettivo della serata è quello di raccogliere fondi per i lavoratori dello spettacolo in grave difficoltà a causa della pandemia.

“Sono un po’ spaventato dal web – ha speigato Bisio al ‘Corriere della sera’ – ma moderatamente ottimista. E soprattutto ho sentito forte il richiamo di vedere tutti gli amici di Zelig. Sarà un po’ una reunion. Il 30 maggio c’è anche la speranza che rinasca qualcosa, il bisogno di capire se siamo ancora capaci, se c’è la voglia di stare insieme.

Si comincia alle 18 anche se la diretta streaming parte alle 21 fino a mezzanotte.

Emilio Buttaro