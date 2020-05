Fiumicino si prepara per la ripresa graduale dei voli

ROMA. – Con il graduale allentamento di alcune restrizioni ed il “sì” a partire dal 3 giugno agli spostamenti tra le diverse regioni e all’estero, anche il primo aeroporto italiano, quello di Fiumicino, si prepara ad affrontare la graduale ripresa dei voli e del conseguente maggiore afflusso dei passeggeri.

Un iter che Aeroporti Di Roma, la società che gestisce gli aeroporti della Capitale, sta seguendo attraverso tutta una serie di misure straordinarie, per garantire la massima sicurezza dei passeggeri e dei dipendenti aeroportuali.

E’ stato avviato, già da diverse settimane, un programma di sanificazioni cicliche, sia nei terminal dell’aeroporto, sia a bordo degli aerei sui quali, per evitare assembramenti, si sale peraltro attraverso il finger, previa sanificazione degli interni e dell’aria che si respira a bordo, sanificata con filtri Hepa che catturano il 99,97% di virus e batteri, al fine di rendere l’aereo estremamente sicuro.

Per quanto riguarda l’aspetto legato all’operatività dei voli, da parte delle varie compagnie aeree operanti nello scalo romano, la ripresa, stando a quanto riferiscono fonti degli stessi vettori, si prevede “graduale e a step”, anche in relazione al flusso dei viaggiatori.

Dopo la volta di Air France, che la scorsa settimana ha avviato tre collegamenti occasionali tra Roma e Parigi, anche Alitalia con il vademecum “Volare in sicurezza”, a partire dal 2 giugno ripristinerà il collegamento non-stop fra Roma e New York; dal 3 giugno quello da Roma per Barcellona e dal 4 giugno da Roma per Madrid.

Massima priorità per Alitalia è la sicurezza: una linea guida, infatti, è consultabile sul sito ufficiale della Compagnia, con soluzioni di sicurezza adottate in coordinamento costante con le Autorità Sanitarie. Peraltro, per mantenere il distanziamento sociale Alitalia invita i viaggiatori, dove possibile, ad “effettuare il web check-in oppure ad utilizzare, i chioschi del fast check-in in aeroporto.

Via alla ripresa dei collegamenti anche per la compagnia inglese EasyJet, che ha già annunciato la ripresa dei voli in Italia a partire dal prossimo 15 giugno. I primi voli collegheranno tra di loro gli scali italiani di Milano, Palermo, Catania, Bari, Lamezia Terme, Napoli, Olbia e Cagliari.

A questi si aggiungerà il collegamento internazionale tra Brindisi e Ginevra. Occorrerà attendere fino al primo luglio, invece, per la graduale ripresa dell’operatività dei voli a basso costo della compagnia irlandese Rynanair, che, parlando di Roma, garantisce la quasi totalità dei voli operanti sullo scalo di Ciampino Ryanair, infatti, ha già annunciato che ripristinerà il 40% dei propri voli a partire dal primo luglio ed in un secondo step dal 15 dello stesso mese.

La decisione, ha fatto sapere la compagnia, è soggetta all’abolizione delle misure restrittive sui voli all’interno dell’Ue imposte dai governi per far fronte alla pandemia di coronavirus.

(di Roberto Filibeck/ANSA)