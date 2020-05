ROMA. – Il “Muro giallo” dei tifosi di casa non c’è, abbattuto dalla pandemia, e al Westfalenstadion di Dortmund quasi indifeso il Bayern Monaco ha strappato una vittoria probabilmente decisiva per la conquista del suo 30/o titolo di Bundesliga, l’ottavo di fila, sull’unico rivale, il Borussia.

Il match della 28/a giornata sembrava fatto apposta per dimenticare per qualche ora anche in Germania i drammi e le preoccupazioni, mettendo di fronte la prima e la seconda della classifica.

Nonostante la situazione surreale, entrambe hanno dato vita ad una sfida di alto livello, che i campioni in carica hanno vinto con merito, portandosi a +7 in classifica con 6 turni da giocare.

Nel pieno rispetto del protocollo anti contagio, la sfida più attesa della stagione di Bundesliga si è svolta a spalti vuoti, con ingressi in campo distinti per le squadre e gran sfoggio di mascherine a bordo campo. Se l’ambiente era asettico, Borussia e Bayern hanno messo in campo tutto quello che avevano, ma i padroni di casa potranno rammaricarsi per sempre dell’assenza del sostegno dei tifosi nella partita più importante dell’anno.

Lucien Favre ha lasciato in panchina l’inglese Sancho, confermando al centro dell’attacco il prodigio Haaland per un duello con il capocannoniere del campionato Lewandowski.

Tra i bavaresi, Hans-Dieter Flick ha scelto di schierare Gnabry in attacco al posto di Perisic, confermando invece Coman nel terzetto offensivo. Una scelta che ha pagato, visto che il tedesco e il francese sono stati tra i più intraprendenti della loro squadra.

Dopo un avvio di gara di marca Borussia, con Haaland andato molto vicino al gol, il Bayern ha man mano preso fiducia e campo, trovando il decisivo vantaggio al 43′ quando Kimmich con un gran pallonetto ha beffato Byurki e gettato le basi per la vittoria. Favre nella ripresa ha inserito Sancho e Emre Can al posto di Escono Brandt e Delaney ma è stato sempre il Bayern a comandare il gioco.

Haaland ha avuto qualche guizzo, ma poi è stato sostituito, mentre il rivale polacco ha centrato un palo nel finale. Piccolo rammarico prima di esultare con i compagni per un trionfo nel “Klassiker” che vale probabilmente l’ottavo titolo di fila.