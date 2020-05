Calcio: Juve al completo, e Ronaldo fa già i numeri

TORINO. – L’ultimo “numero” di Ronaldo è il canestro di piede, scucchiaiando – chissà se al primo tentativo – il pallone nel cerchio ai bordi del campo della Continassa.

Una prodezza extracalcistica che ha fatto il giro del mondo sui social. Calcio-basket a parte, da quello che si vede nelle storie e nelle immagini sui social il fuoriclasse portoghese, 35 anni compiuti all’inizio di febbraio, non ha risentito per nulla del lungo stop delle competizioni per il Coronavirus. La sua forma appare davvero smagliante, come sempre o quasi nella sua carriera.

In questi giorni, con la Juventus dalla fine della scorsa settimana al gran completo, ha seguito un programma di lavoro personalizzato e adesso vuole ripartire fortissimo, quando finalmente ci sarà il nuovo calcio di inizio. In un’intervista sull’edizione portoghese Mens’Health la sua compagna Georgina Rodriguez ha ammesso che, all’inizio, “provava vergogna ad allenarsi con Cristiano”.

Un mostro di costanza e di meticolosità, nella cura del suo corpo. Nell’intervista Georgina racconta i motivi del successo e del benessere psico-fisico, sintetizzati in tre capitoli: “La danza, la nutrizione e gli allenamenti con Cristiano Ronaldo”.

CR7 è pronto a spingere sull’acceleratore, mentre il Psg già sogna di poterlo ingaggiare quando scadrà il suo contratto con la Juventus, nel giugno del 2022. Nella strana estate 2020 l’insaziabile Cristiano Ronaldo punta a ennesimi traguardi di prestigio: la prima Champions con la Juventus, innanzitutto, e un altro scudetto.

Riparte dal 25 gol stagionali con la maglia bianconera, 21 in campionato (in 22 partite giocate), dalle 725 reti totalizzate nelle principali leghe europee e con la maglia della Nazionale portoghese, con la quale è a un passo dal centesimo centro.

Riparte dai 128 gol nella storia della Champions League, quest’anno soltanto due finora. “Pensieri positivi, sempre!’, è il più recente messaggio su Instagram. Un’ovvietà, forse, che rivela però l’inesauribile forza del numero 7.