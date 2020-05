Líderes de Voluntad Popular rechazan señalamientos de Saab

CARACAS – Juan Guaidó, presidente (E) de la República de Venezuela, rechazó este lunes la solicitud que hizo Tarek William Saab, fiscal general del gobierno de Nicolás Maduro, para que se inicie una investigación en contra del partido Voluntad Popular.

“Pretenden señalar a un partido político, a Voluntad Popular, por construir opciones para todos los venezolanos. La dictadura no va poder detener el hastío de todo un país que se cansó del terror promovido desde el secuestro del Estado”, escribió Guaidó en Twitter.

Más temprano, Saab había acusado a la fuerza política de ser una organización terrorista, tras introducir un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Guaidó recordó que en enero pasado la presidencia interina participó en la Cumbre Antiterrorista en Bogotá, Colombia. Denunciaron al “régimen” por presuntamente amparar grupos irregulares, como el Ejército de Liberación Nacional.

Finalmente, el líder opositor aseguró que los venezolanos seguirán movilizándose, pese a los intentos de intimidación desde la cúpula madurista, hasta alcanzar la libertad de Venezuela y un cambio político.

Alcanzar la libertad

El coordinador nacional de Voluntad Popular, Leopoldo López, también rechazó los señalamientos del fiscal general de la República, designado por la ANC, Tarek William Saab, y aseguró que la “dictadura” no ha podido ni podrá “nunca” acabar con el “sueño de libertad” ni con su partido.

“Hoy el régimen usurpador y sus aliados, son quienes están acusados y solicitados internacionalmente por narcotraficantes, esos que tienen lazos de amistad con las FARC, el ELN, Hezbollah y con carteles de droga, quienes acercan a nuestro país a regímenes promotores del terrorismo, arremeten de nuevo contra Voluntad Popular”, señaló.

López también afirmó que la razón de ser de Voluntad Popular es precisamente “organizar al pueblo para luchar hasta alcanzar la libertad, y por eso la dictadura nos persigue, encarcela y hasta asesina”.

El también Comisionado Presidencial del Centro del Gobierno interino aseguró que mientras el pueblo venezolano protesta en las calles por la falta de agua, de luz, de gasolina, de gas, por la escasez y porque el dinero no les alcanza, Maduro persigue a quienes luchan por un país mejor y de oportunidades.

“Persiguen a nuestro partido porque es un sentimiento libertario, es por eso que ese afán asesino de la dictadura no nos ha detenido, al contrario, ha reforzado nuestra convicción de lucha democrática, algo que la dictadura no puede entender ni perdonar. No han podido ni podrán nunca acabar con el sueño de libertad y con la lucha de todo un pueblo, y por ello, no han podido ni podrán tampoco nunca acabar con nuestro partido”, aseveró López.

Por su parte, la Asamblea Nacional alertó a la opinión pública nacional e internacional, que el gobierno de Nicolás Maduro ha dado un nuevo paso en la escalada en la que pretende desparecer a todas las fuerzas disidentes del país, a través de una presunta solicitud realizada por el ilegítimo Fiscal General de la dictadura al Poder Judicial, que pretende la ilegalización de Voluntad Popular y su nombramiento como “organización terrorista transnacional”.

Expresó que “los únicos nexos con el terrorismo que pueden ser comprobados en Venezuela son los del régimen usurpador con sus aliados de las FARC, el ELN y Hezbolá, organizaciones terroristas que han utilizado el suelo patrio para sus operaciones de narcotráfico y desestabilización hemisférica”.

La AN manifestó que urge la unidad de todos los actores civiles y militares para poner fin a esta crisis que se agudiza día tras día y lograr un país estable y plural mediante la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional.