MILANO. – Un mese di stop se andrà tutto bene, qualcosa in più nel caso in cui le sue enormi fibre muscolari e le 38 primavere dovessero rallentare il regolare processo di guarigione.

Zlatan Ibrahimovic può tirare un sospiro di sollievo: gli esami hanno fugato ogni timore di un problema al tendine d’achille, rimasto perfettamente “integro”, ed evidenziato uno stiramento al muscolo soleo del polpaccio destro, sul quale sono già iniziate le terapie a tempo di record.

La migliore diagnosi possibile dopo il grande spavento di ieri con quel doloroso scatto durante la prima vera partitella post-pausa forzata: la lesione in una zona delicata – su cui verrà fatto un nuovo controllo tra 10 giorni – potrà anche compromettere il percorso verso la forma migliore ma non sarà certo l’infortunio per cui dire addio alla carriera di un professionista che a 35 anni suonati fa ha saputo rialzarsi dalla rottura del crociato.

“I leoni recuperano prima degli uomini”, aveva detto nel novembre 2017, tornando in campo con il Manchester United prima del previsto. Chissà che non voglia bruciare le tappe anche questa volta.

Il Milan, piuttosto scocciato per alcune previsioni nefaste apparse sui media, predica però la massima cautela, visto il tour de force previsto da un calendario i via di definizione: è perciò difficile immaginare Ibrahimovic in campo alla ripresa della Serie A, qualora dovesse essere confermata la data del 20 giugno.

Ma Ibra resta Ibra e dopo aver appreso la buona notizia si fionda a Milanello, rinfrancato nel morale e con un sorriso stampato in faccia. Pranza con i compagni, li sfida a Fortnite – videogioco di cui si è davvero appassionato con eccellenti risultati – e posta sui social alcuni video in cui va in moto con Calhanoglu.

Le immagini, naturalmente, sono d’archivio e risalgono a domenica scorsa: una gita sul lago di Como per un pranzo in un noto ristorante di Lipomo. Ma soprattutto a Milanello inizia il percorso riabilitativo. Nella sua testa è già scattato il conto alla rovescia verso il ritorno in campo.