Vino: -2 miliardi fatturato Italia 2020, calo 20-25%

MILANO. – Niente di buono per il primo trimestre 2020 del vino a livello internazionale, lo stesso per le prospettive dell’anno di quello italiano, dopo un 2019 in crescita, ma non eccezionale.

L’emergenza coronavirus fa prevedere un 2020 con vendite in calo per il 63,5% delle aziende vitivinicole italiane.

Per il 41,2% sopra il 10%. Per le esportazioni il 60% si aspetta una flessione delle vendite e, tra queste, il 37,5% superiore al 10%.

Un quadro peggiore del 2009, quando il 60,6% subì un calo del fatturato del 3,7%, con cadute oltre il 10% per il 24,2%.

Tra vendite nazionali ed estere nel 2020 si stima quindi una contrazione del fatturato di circa 2 miliardi di euro (tra -20% -25% sul 2019): per l’export tra 0,7 e 1,4 miliardi e un altro miliardo nel mercato domestico.

L’analisi è dell’Area studi Mediobanca, su 215 principali società di capitali italiane con fatturato 2018 superiore a 20 milioni e ricavi aggregati di 9,1 miliardi, e 14 imprese internazionali quotate con fatturato sopra 150 milioni e ricavi aggregati di 5,7 miliardi.

Meno pessimiste le cooperative, perché più legate alla gdo rispetto a spa e a srl, più ottimista chi produce spumanti, sperando nelle festività di fine anno. Già il 2019 però per le italiane non è stato meraviglioso, pur se in crescita (fatturato +1,1%): la più contenuta dal 2014, con le vendite che comunque hanno superato del 26,7% il 2014, l’export del 34% e il fatturato sul territorio nazionale del 19,7%.

Le 39 aziende italiane con fatturato superiore a 60 milioni hanno conseguito un incremento delle vendite del 2,2% (+6,1% all’estero). Cantine Riunite-Giv si conferma prima per fatturato (630 milioni, +2,9%), seguita da Caviro a 329 milioni (-0,4%) e da Antinori a 246 milioni (+5,3%), primo gruppo non cooperativo.

I principali Paesi stranieri di cui gli italiani temono la concorrenza sono Francia e Spagna (25,7% ciascuno), Cile (12,1%), Usa (7,9%), Australia (7,1%), Germania (3,6%).

Come difficoltà segnalano concorrenza sul prezzo (50,8% intervistati), dipendenza da intermediari stranieri (32,8%) e ostacoli normativi e linguistici (9,8%). Il 37,7% vede nella produzione ecosostenibile il principale driver futuro.

A livello internazionale il primo trimestre 2020 vede la capitalizzazione delle 52 società che compongono l’indice mondiale di Borsa del vino scesa a 35,8 miliardi di euro (-24,5% rispetto ai 47,4 miliardi del marzo 2019), bruciando in tre mesi quasi l’intera crescita dell’ultimo quinquennio.

Indice che tra il 2001 e l’inizio di aprile 2020 è cresciuto del 222,5%, al di sopra delle Borse mondiali (+129%) e in cui dal 2015 sono incluse due italiane (Iwb e Masi Agricola), la cui capitalizzazione era insieme di 165 milioni a fine marzo 2020.

Dei 35,8 miliardi, 23 miliardi sono della sola Constellation Brands e solo Treasury Wine Estates e Yantai Changyu Pioneer Wine hanno un valore di Borsa superiore al miliardo.

Quanto a vini pregiati, cresce l’importanza di quello italiano con l’indice Italia 100 unico in crescita (+0,6%) mentre il Liv-ex 1000 (benchmark per i vini di pregio) cale del 2,7%.

Quasi 4 cantine italiane su 10 (39%), sottolinea intanto uno studio Coldiretti-Ixe’, registrano un calo dell’attività con allarme liquidità, mettendo a rischio un futuro da cui nascono opportunità per 1,3 milioni di occupati.

