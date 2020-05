CARACAS – Tutankhamon è stato un Faraone dell’antico Egitto, successore di Ekhanton, divenuto famoso a seguito della scoperta della sua celeberrima tomba. Tutta la fama di Tutankhamon è legata alla scoperta della sua tomba, avvenuta nel novembre del 1922 grazie alla spedizione diretta da Howard Carter, archeologo ed egittologo britannico, e sovvenzionata da lord George Herbert, conte di Carnarvon.

La tomba del faraone è divenuta famosa anche per via della cosiddetta Maledizione di Tutankhamon. Si tratta di una presunta dannazione, probabilmente una trovata pubblicitaria dell’epoca, lanciata sui profanatori del sarcofago: sul sepolcro pare fosse infatti riportata la frase “la morte sopraggiungerà su rapide ali per colui che disturba la pace del re”.

Nel mondo dello sport, anche se alcuni non ci credono, sembra che ci siano maledizioni simili a quelle di Tutankhamon, in Major League Baseball c’erano: “The course of the Bambino” (sfatata dai Red Sox nel 2004) e “la maledizione della capra” (sfatata dai Chicaco Cubs nel 2016).

Qui in Venezuela c’é una sorta di “maledizione” coi Leones del Caracas, se vogliamo dargli un nome, possiamo chiamarla “Maledizione del Cervecerías”.

Il 4 ottobre 2011 fu svelato agli appassionati della “pelota” che erano stati trovati dei documenti che certificavano come Cervecerías Caracas e Leones del Caracas fossero la stessa squadra. Per questo motivo gli scudetti vinti dai “lupulosos” sono finiti nella bacheca dei “melenudos”. Questi documenti sono stati scovati dall’ ”aecheologo sportivo” Javier González (noto per le sue pubblicazioni di storia dello sport).

Per i tifosi dei Leones quello fu un giorno di gloria, subito iniziarono gli sfotto contro gli acerrimi rivali del Magallanes: “Nessuna squadra, in tutta la storia dello sport, ha vinto tre scudetti in un giorno” e cosí via.

Ma dietro questo reperto archeologico, sembra che ci sia anche una sorta di maledizione. Da quando gli sono stati assegnati questi scudetti, il Caracas non ha vinto più un titolo. L’ultimo scudetto sul campo risale al 2010. Sarà una coincidenza? Solo il campo e la storia ci dirá se i Leones riusciranno a sfatare questo tabú.

(di Fioravante De Simone)