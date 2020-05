(ANSA) – ROMA, 27 MAG – Il Royal and Ancient Golf Club di St Andrews, uno dei più antichi e prestigiosi GC del mondo, dopo l’emergenza sanitaria riaprirà le porte del circolo ai soci venerdì 29 maggio. “La casa del golf” ha annunciato che spalancherà i cancelli di 4 dei suoi percorsi in Scozia: il mitico Old Course (la culla del green), il New Course, l’Eden e il Balgove. I restanti campi da gioco riapriranno invece in modo graduale nel prossimo futuro. I tee time saranno effettuati a intervalli di 12 minuti, per un massimo di due giocatori a partita. E nel primo periodo saranno ammessi sono i membri del Club che vantano un abbonamento annuale. Ma non tutti i circoli di golf scozzesi riapriranno il 29 maggio, molti dovranno aspettare infatti la data dell’8 giugno. (ANSA).