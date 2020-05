Coronavirus: sierologico gratis a tutti abitanti Mosca

(ANSA) – MOSCA, 27 MAG – Tutti gli abitanti di Mosca da oggi possono effettuare gratuitamente il test per la ricerca degli anticorpi del coronavirus in 30 policlinici della capitale. Lo ha detto il vicesindaco Anastasia Rakova. “Tutti i moscoviti possono effettuare il test gratuito per la ricerca di anticorpi, immunoglobulina M e immunoglobulina G, contro l’infezione da coronavirus”, ha detto. Il test permette di scoprire sia l’infezione in corso da asintomatici sia se sia stata affrontata in passato. Lo riporta la Tass.