‘I campioni dalla base’,Sport e Salute celebra ripartenza

(ANSA) – ROMA, 27 MAG – “Un nuovo inizio. Perché tutti i campioni hanno cominciato dalle basi, anzi dalle società di base”: con queste parole ‘Sport e Salute’, nella settimana della ripresa delle attività sportive, ringrazia Alice Volpi (Scherma), Christof Innerhofer (Sci), Fabio Caponio (Badminton), Federica Brignone (Sci), Flavia Tartaglini (Windsurf), Luca Toni (Calcio), Marco Lodadio (Ginnastica) Marta Menegatti (Beachvolley), Paolo Nicolai (Beachvolley), Tania Cagnotto (Tuffi), Tania Di Mario (Pallanuoto) per la partecipazione al video di ‘Sport e salute’ in cui sono protagoniste anche le società dove da bambini hanno mosso il primo passo verso i successi e le emozioni che hanno regalato: Cus Siena, Sci Club Brunico, Polisportiva Santeramo, Sci Club Courmayeur, L.N.I. Ostia, Polisportiva Serramazzoni, A.P.D. Vigna Pia, Olimpia Teodora, Impavida Ortona, Bolzano Nuoto, Roma Vis Nova. All’insegna del motto di un grande dello sport azzurro: Pietro Mennea: “La fatica non è mai sprecata. Soffri, ma sogni” (ANSA).