“Nonni terribili” a capo di gang di trafficanti di droga

(ANSA) – GENOVA, 27 MAG – ‘Nonni terribili’ capi di una gang di trafficanti di droga sgominata dai carabi di Genova. Le indagini erano partite dall’arresto di un pensionato di 79 anni, Ivan Maragno, residente in provincia di Perugia, fermato dai militari al casello di Nervi con circa 80 mila euro nascosti all’interno del cruscotto dell’auto. In pratica, gli umbri erano i broker che raccoglievano i soldi, dagli anziani “colleghi” genovesi per gli acquisti di grossi quantitativi di droga, hashish in particolare. Lo stupefacente veniva poi nascosto dentro box e smazzato ai pusher più giovani che lo spacciavano in diverse zone del capoluogo ligure. Secondo una stima dei carabinieri, coordinati dal sostituto procuratore della Dda Federico Manotti, il gruppo avrebbe acquistato almeno 40 chili di fumo. I referenti genovesi erano Federico Emanuele Carlevaro, 68 anni; Bruno Chiaroni, 72 anni, e Giacinto Pino, 62 anni. (ANSA).