Gb: caso Cummings, Tory perdono 4% consensi, Labour +5

(ANSA) – ROMA, 27 MAG – Il caso Dominic Cummings, il consigliere del premier britannico Boris Johnson che ha violato le regole del lockdown per trasferirsi a 500 chilometri da Londra con la famiglia, sta costando caro al partito conservatore. Secondo un sondaggio YouGov realizzato per il Times, in una settimana i Tory hanno infatti perso 4 punti scendendo al 44% dei consensi. Un calo che ha invece avvantaggiato il Labour salito al 38%, più 5% nella stessa settimana. Intanto continuano a crescere le pressioni nel governo e all’interno del partito conservatore con 39 parlamentari Tory che chiedono le dimissioni di Cummings.