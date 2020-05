Donna incinta positiva Covid,feto sotto stretto monitoraggio

(ANSA) – PALERMO, 27 MAG – Restano critiche, ma stabili le condizioni della donna incinta, originaria del Bangladesh ma residente da anni a Palermo, positiva al Covid 19 ricoverata in rianimazione all’ospedale Cervello del capoluogo siciliano dopo essere tornata in aereo in Sicilia da Londra nei giorni scorsi. “Alla gestante stanotte è stato infuso plasma iperimmune arrivato la notte scorsa con un volo di Stato da Pavia – dice il primario della rianimazione del Cervello Baldassare Renda – La donna è sedata, ventilata meccanicamente. Il feto è sotto stretto monitoraggio. Anche stamattina non è sofferente. Per il momento proseguiamo in questo modo. Stiamo prendendo più tempo possibile per portare alle migliori condizioni possibili il piccolo”. (ANSA).