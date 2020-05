Coronavirus: Africa, i casi salgono a 118.000

(ANSA) – ROMA, 27 MAG – I casi di coronavirus in Africa sono saliti a 118.000. Lo ha dichiarato l’ufficio dell’Oms nel continente. Sono 48.000 le persone guarite e 3.500 quelle morte a causa del Covid-19. Per quanto il virus nel continente non abbia avuto almeno fino a oggi l’impatto disastroso che si temeva, le sue conseguenze sull’economia e le risorse dell’Africa potrebbero essere devastanti. L’Onu ha messo in guardia in particolare sul rischio di carestie nella parte occidentale del continente dove le persone che vivono nell’insicurezza alimentare potrebbero raddoppiare e arrivare a 43 milioni nei prossimi sei mesi.