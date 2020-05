Calcio: fra Willian e la Juve ci sono Arsenal e Tottenham

(ANSA) – ROMA, 27 MAG – Willian è sempre in cima ai pensieri della Juve che, però, vede complicarsi la trattativa per il possibile arrivo a Torino dell’esterno avanzato brasiliano, attualmente al Chelsea. Secondo il Daily Telegraph, infatti, sul giocatore ci sono altre due squadre londinesi di lunga tradizione, come il Tottenham e l’Arsenal. Il giocatore, nelle scorse settimane, durante una diretta social, ha espresso il desiderio di poter restare a Londra, nel caso in cui la propria avventura nel Chelsea arrivasse ai titoli di coda, come sembra. Il contratto di Willian, classe 1988, scade il 30 giugno, il valore del suo cartellino si aggira intorno ai 23 milioni di euro. (ANSA).