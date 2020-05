(ANSA) – ROMA, 27 MAG – “Il silenzio di Beppe Grillo lo interpreto come rispetto verso una creatura che ha imparato a camminare con le sue gambe”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel corso della registrazione de ‘L’Intervista’ di Maurizio Costanzo, in onda domani su Canale 5. “Difficilmente – ha aggiunto – immagino l’Italia di oggi senza il Movimento 5 Stelle, che ha rappresentato un cambio nella politica italiana che in Europa non c’è stato”. Quanto al rapporto con Alessandro Di Battista Di Maio ha sottolineato che si tratta di “un caro amico, anche se non la pensiamo sempre allo stesso modo. Ma può dare e darà un contributo fondamentale al Movimento”.