(ANSA) – ROMA, 27 MAG – “Non ci sto all’immagine dell’Italia come appestata e sono contento che il 3 giugno verrà qua il ministro degli Esteri francese”. Con l’Austria “ci stiamo lavorando, ho sentito due giorni fa il ministro degli Esteri e c’è una disponibilità, troveremo una soluzione. Tutti i Paesi devono sapere che l’Italia ha intere regioni dove ci sono zero contagi, altre con numeri irrisori e nelle altre stanno scendendo”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a ‘L’Intervista’ di Maurizio Costanzo, in onda domani su Canale 5, a proposito di frontiere e turismo.