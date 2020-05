(ANSA) – ATENE, 27 MAG – La Grecia invierà “per precauzione” 400 poliziotti al confine con la Turchia al fine di bloccare un eventuale afflusso di migranti. L’obiettivo è “rinforzare” i pattugliamenti lungo il fiume Evros che segna la frontiera terrestre con Ankara, ha spiegato il portavoce della polizia Thodoros Chronopoulos. Oggi nella zona è prevista una visita del ministro greco della Protezione civile, Michalis Chryssohoidis, che incontrerà polizia e autorità locali. Il governo di Atene teme una nuova ondata migratoria dalla Turchia, dopo quella di fine febbraio scatenata dall’annuncio di Ankara che non avrebbe bloccato i migranti che volevano andare in Europa. Migliaia di richiedenti di asilo sono da allora radunati nella località di Kastanies (Pazrakule, in turco), al confine tra Grecia e Turchia.