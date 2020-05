ROMA. – Tornano a salire i dati su contagi e decessi per l’epidemia di Covid-19 in Italia e le regioni sorvegliare speciali sono ancora Lombardia, Piemonte e Liguria, in un’Italia decisamente frammentata, con regioni in cui i nuovi casi si contano sulla punta delle dita e altre in cui sono nell’ordine delle decine e delle centinaia.

E’ una situazione molto diversificata, quella dell’andamento dell’epidemia in Italia, proprio in un momento come questo, in cui “i dati importanti sono quelli relativi ai parametri nelle diverse regioni italiane in vista della riapertura”, osserva il fisico Federico Ricci Tersenghi, dell’Università Sapienza di Roma.

In generale i dati della Protezione civile indicano che i decessi sono stati 117 in più in 24 ore, la metà dei quali in Lombardia (58 contro le 22 di ieri), per un totale nazionale di 33.072. Nessuna nuova vittima invece in otto regioni (Marche, Abruzzo, Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Molise, Basilicata e la provincia autonoma di Bolzano).

Sale anche il numero dei contagiati: 584 in più a livello nazionale, di cui 384 in Lombardia, pari al 65% dei nuovi positivi in Italia nelle ultime 24 ore. Importante anche l’aumento registrato in Piemonte (più 78 in 24 ore) e in Liguria (più 39). In calo invece il numero dei malati (1.976 meno di ieri) e dei ricoverati in terapia intensiva (16 in meno); aumentano guariti e dimessi (più 2.443).

“Nelle regioni si continuano a vedere “dati molto diversi”, osserva Ricci Tersenghi. “Si dice che va tutto bene, ma non chi sta facendo meglio di altri. Questa informazione dovrebbe essere invece resa nota e di stimolo per chi dovrebbe migliorarsi prima di allentare del tutto le misure e non incorrere in ulteriori rischi”.

Il problema, prosegue il fisico, è che “i dati pubblici sono troppo pochi per consentire una valutazione approfondita”.

Primo fra tutti il parametro Rt che indica la contagiosità: arriva “troppo in ritardo. Sarebbe importante per capire l’andamento settimanale, ma per i ritardi non permette di reagire in tempo in quanto i dati, vecchi di circa due settimane, forniscono un’immagine ormai lontana nel tempo”.

Secondo Ricci Tersenghi bisognerebbe monitorare con particolare attenzione “i nuovi casi dell’ultima settimana, ma non forniscono una foto della situazione attuale”, in quanto rilevano infezioni avvenute almeno settimana prima. Sarebbe molto importante anche conoscere la data in cui sono comparsi i sintomi: “questi dati ci sono, li ha l’Istituto Superiore di Sanità ma non sono accessibili alla comunità scientifica”.

In sostanza gli unici dati accessibili giorno per giorno sono quelli della Protezione Civile. “Da questi emerge attualmente che le regioni sono divise in due grandi gruppi: quelle con numeri più alti, come Lombardia, Piemonte e Liguria, e altre più tranquille.

Altri importanti, ma non completamente accessibili, sono quelli che riguardano la proporzione dei nuovi infetti sulla popolazione, e la percentuale delle persone positive rispetto al numero dei tamponi eseguiti. Sempre i rapporti dell’Iss “indicano che il 30% dei positivi sono asintomatici e che questo numero sta crescendo nel tempo, ma non indica la percentuale regione per regione: se si facesse questa disaggregazione dei dati per regione: sarebbe importante averla per capire chi sta facendo buon tracciamento e chi no”.

Intanto secondo una elaborazione del Sole 24 ore è Trapani la prima provincia senza pandemia, seguita da Crotone.

