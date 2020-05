Zonas fronterizas se complican ante incremento de contagios

CARACAS – La frontera colombo venezolana es un foco de atención para las autoridades de ambos países, debido a que el gobierno de Maduro ordenó mantener en cuarentena en los estados colindantes a los migrantes que regresen al país desde distintos puntos de Latinoamérica.

Las autoridades de Colombia y Venezuela señalan que aproximadamente 700 personas por día retornan al país por la frontera del estado Táchira, la mitad utiliza el corredor humanitario establecido por ambos países en el Puente Internacional Simón Bolívar, el resto, a través de las decenas de trochas ilegales, reseñó el diario La Opinión.

Hasta el momento, los registros oficiales de la entidad señalan que se han incrementado exponencialmente el número de contagios por el covid-19. En tan solo una semana el número pasó de 26 a 129 enfermos.

“Pareciera que la gente va y viene por las trochas en busca de medicinas y alimentos evadiendo así los controles epidemiológicos, pues ante la regularización de precios en los productos de la cesta básica, los artículos comienzan a escasear y la población se ve en la necesidad de ir al hermano país a comprar”, expresó la gobernadora del Táchira, Laidy Gómez.

Subrayó que la prevención debe ser una conducta individual y de responsabilidad ciudadana, pues el Estado, autoridades regionales y municipales, así como las autoridades de salud, han trabajado en frenar los contagios. Manifestó que si el colectivo no respeta las normas implementadas, el escenario pudiera complicarse.

No obstante, aunque diversas autoridades gubernamentales indican que han controlado la situación, en cuanto a la emergencia sanitaria, “las cosas no parecen marchar tan bien, pues no existe información oficial sobre el número de camas disponibles en el estado”.

A su juicio, la crisis social y económica que atraviesa Venezuela, aunado a la deficiencia de los servicios públicos básicos como el agua y la electricidad en primera instancia y la falta de poder adquisitivo, dificulta el acatamiento del confinamiento.

Este contexto, ha llevado a deducir a las autoridades colombianas, que los migrantes venezolanos retornarán a los caminos de Latinoamérica cuando la situación de la pandemia se normalice. “Con seguridad los volveremos a ver una vez esta crisis se calme un poco. Regresarán cuando la economía se active de nuevo”, dijo el Defensor del Pueblo de Colombia, Carlos Negret.

Cifras venezolanas de covid-19

En Venezuela hasta este miércoles, se registró un fallecido por covid-19, 34 nuevos casos; 1 comunitario y 33 importados; el total de contagios en el país se eleva a 1.211.

El nuevo deceso a causa de la pandemia corresponde a un hombre de 65 años, de la parroquia La Vega de Caracas, que padecía de diabetes e hipertensión.

Un odontólogo de 26 años de la localidad de Ocumare del Tuy en el estado Miranda, es el nuevo contagio comunitario; la paciente participó en jornadas de despistaje del coronavirus.

De los nuevos casos importados, 21 provienen de Brasil y 12 de Colombia, registran las autoridades venezolanas.