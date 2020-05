Amarcord: quando il Crotone giocò con una maglia pro-Venezuela

CARACAS – Due anni fa lo stadio Enzo Scida fece da cornice all’incontro Crotone-Lazio, valevole per l’ultima giornata della stagione 2016-2017 della Serie A. In questa gara i padroni di casa si giocavano la permanenza nella massima serie. Gli squali s’imposero per 3-1 e timbrarono a permanenza in serie A.

Ma a fare notizia quel fine settimana fu anche la maglia che i calciatori del Crotone usarono nel prepartita. La casacca aveva i colori della bandiera del Venezuela, mentre sul retro compariva la scritta in spagnolo: “Fuerza Venezuela, Vamos!”.

La maglia era in sostegno al paese che in quel momento stava vivendo una severa crisi sia a livello sociale che a livello economico per la mancanza di generi alimentari di prima necessità e medicine.

Il pensiero della società calabra era anche per Manchester e le vittime dell’attentato che c’era stato in quei giorni, come fu confermato dal direttore generale del club, Raffaele Vrenna Jr: “Sono accadimenti apparentemente lontani, davanti a cui è comprensibile sentirsi smarriti e impotenti. Ma il calcio avvicina la gente e riduce le distanze. Al di là della retorica, il nostro cuore è vicino a questi nostri fratelli: a tutti loro -in Venezuela e a Manchester- giunga un nostro affettuoso pensiero”.

Poi le maglie furono messe all’asta e il ricavato fu consegnato a una ONG in Venezuela. Questo gesto dimostra che il calcio non solo intrattiene le persone, ma serve anche per unire i popoli in un gesto di grande solidarietà.

(di Fioravante De Simone)