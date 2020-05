Piazza Loggia:Casellati,memoria non è mai esercizio di stile

(ANSA) – ROMA, 28 MAG – “Desidero unirmi al ricordo di una città che attraverso la memoria dei tragici fatti accaduti il 28 maggio 1974, vuole rinnovare la sua solidarietà alle famiglie delle vittime e l’opposizione netta a qualsiasi uso del terrore quale strumento di lotta politica”. Lo scrive il Presidente del Senato Elisabetta Casellati in un messaggio inviato al sindaco di Brescia Emilio Del Bono in occasione del 46esimo anniversario della Strage di Piazza della Loggia. “Anche grazie alla mobilitazione di un’intera città che non ha mai smesso di lottare per la verità e la giustizia, la strage di Brescia ha ora dei colpevoli”, aggiunge . “La memoria non è mai un esercizio di stile, ma vive del nostro impegno a vigilare e a difendere con coraggio i valori della nostra democrazia. Rinnovo al sindaco Del Bono, ai familiari delle vittime e a tutta la cittadinanza di Brescia la mia personale vicinanza in questo anniversario”, conclude il Presidente del Senato.