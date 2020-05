(ANSA) – VENEZIA, 28 MAG – Sono 8 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati stamane in Veneto, per un dato totale di 19.125 soggetti dall’inizio dell’epidemia. Nessun decesso è avvenuto da ieri sera. Il dato complessivo dei morti resta perciò fermo a 1.898. Le persone attualmente positive sono 2.025, i negativizzati virologici 15.202, i pazienti in isolamento domiciliare 2.142. In terapia intensiva rimangono 34 malati, 426 i ricoverati in area non critica.