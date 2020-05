Scuola: studenti in piazza a Cosenza, ‘bocciamo ministro’

(ANSA) – COSENZA, 28 MAG – “Bocciamo il ministro non gli studenti” è lo striscione esposto dagli studenti cosentini stamani in piazza XI Settembre a Cosenza. Una trentina i ragazzi che con mascherine, seguendo le regole anti-contagio, sono in sit-in per chiedere di tornare a scuola. “Bocciamo il ministro perché mancano 20 giorni alla maturità e tutto è poco chiaro. Tanti studenti ancora non hanno ottenuto i rimborsi per le gite annullate o per i trasporti pubblici dei quali non hanno usufruito” ha detto Eugenio De Fazio, portavoce degli studenti. “La didattica a distanza – ha aggiunto – ha funzionato per pochi. Chi non ha un dispositivo adatto o una connessione performante è stato penalizzato. Poi sono stati stanziati troppi pochi soldi. Infine, non siamo d’accordo a settembre sul tornare a scuola metà classe e metà a distanza. Vogliamo tornare tutti. Chiediamo la sanificazione degli edifici, una ristrutturazione seria e la riorganizzazione delle classi. Meno studenti in classe per rispettare il distanziamento sociale, quindi no a classi pollaio”.