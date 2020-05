La riforma Bonafede al vaglio della maggioranza: “Presto in Cdm”

ROMA. – Il percorso non è facile – considerata la rilevanza della materia, che tocca organi costituzionali – ma la ‘riforma Bonafede’ del Csm e dell’ordinamento giudiziario potrebbe arrivare in Consiglio dei ministri “già la prossima settimana”, fanno sapere da via Arenula.

E’ quanto emerge al termine delle tre ore di vertice, al ministero, tra il guardasigilli e i referenti Giustizia delle forze di maggioranza. Un confronto “costruttivo e molto fitto”, che proseguirà in questi giorni. Al momento, fa sapere lo stesso Bonafede, “siamo perfettamente d’accordo sul fatto che bisogna intervenire con tempestività”.

L’obiettivo è dunque quello di portare il testo in Cdm la prossima settimana, “considerato che già prima dell’emergenza coronavirus avevamo trovato un’intesa di massima”, osserva il ministro, sottolineando comunque l’importanza di un confronto con le opposizioni.

Ma che riforma è quella proposta dal Guardasigilli? Una riforma – come ha detto alla Camera, dove ne ha illustrato i ‘pilastri’ – che “non può più attendere”, dopo il “terremoto” che ha investito la magistratura e che ha fatto emergere “dinamiche inaccettabili nell’assegnazione degli incarichi”. Per le nomine ai vertici degli uffici giudiziari, che sono al centro dello scandalo, si pensa di introdurre “oggettivi criteri meritocratici”.

E poi, un nuovo sistema elettorale “che sfugga alle logiche correntizie”. E ancora: “il blocco definitivo delle porte girevoli fra politica e magistratura: chi sceglie di entrare in politica deve essere consapevole che non potrà tornare a fare il magistrato”. Sarà un regola stringente che si applicherà a chi ricopre cariche politiche elettive o di governo, anche a livello territoriale,inclusi i sindaci dei Comuni con più di 100mila abitanti.

C’è anche una stretta per i magistrati che vanno a ricoprire incarichi dirigenziali nei ministeri o presso altre istituzioni e per gli ex consiglieri del Csm: per evitare che possano avvantaggiarsi di queste esperienze, non potranno concorrere per un determinato periodo di tempo per incarichi apicali.

Non si tratta di “norme punitive” per la magistratura, tutt’altro: sono a tutela della “stragrande maggioranza” dei giudici, “che non merita di essere trascinata, come sta avvenendo, nelle squallide paludi delle polemiche”, assicura il ministro.

Il ministro auspica sul testo la convergenza dell’opposizione, ma i primi segnali non sono incoraggianti. FdI giudica superficiale l’approccio del ministro e chiede la separazione delle carriere in magistratura. E Forza Italia liquida come “spot” gli interventi annunciati da Bonafede. Mentre la Lega attacca Bonafede su un altro fronte, quello dell’esame di abilitazione degli avvocati.

L’Associazione nazionale magistrati riconosce invece che “c’è bisogno di cambiare le regole elettorali del Csm e restituire maggiore potere di selezione alla comunità dei magistrati”, piuttosto che alle correnti. Ma con il presidente Luca Poniz ribadisce la propria opposizione al sorteggio, che è “incostituzionale”.

Dello scandalo che sta travolgendo la magistratura ha parlato oggi anche il vice presidente del Csm David Ermini, denunciando il “miserabile mercimonio di pratiche correntizie” che rappresenta “l’indegno tradimento” del patrimonio di “coraggio e fiducia” dei magistrati caduti per mano del terrorismo e della mafia.

Ermini parla di “scadimento morale” della magistratura, ma assicura che il Csm ha “la forza di avviare un riscatto”. Anzi. A chi come Matteo Salvini che continua a chiamare in causa il capo dello Stato, per chiedergli di sciogliere il Csm di cui Sergio Mattarella è presidente, replica secco: “questo Csm non deve cambiare passo perché l’ha già fatto da tempo. Nessuno si illuda chiedendo lo scioglimento che questo Csm torni indietro”.