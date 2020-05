CARACAS – El presidente del Banco Central de Venezuela, Calixto Ortega, informó que el oro venezolano que se encuentra retenido en el Banco de Inglaterra se quiere para obtener los dólares que el país necesita para adquirir alimentos y medicinas en medio de la pandemia del coronavirus. Así lo dijo, en una entrevista exclusiva que le concedió a la agencia de noticias, Reuters.

El funcionario explicó que el gobierno de Nicolás Maduro llegó a un acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para que reciba y administre los recursos valorados en 1.000 millones de dólares sin ningún tipo de influencia de la administración oficialista.

“No lo digo yo, no es mi palabra de que voy a comprar comida, medicinas y equipo médico. Son las Naciones Unidas las que dicen eso. No van a involucrarse en nada oscuro que no sea neutral e independiente”, expresó.

Ortega aseguró que el objetivo de recuperar es para obtener de forma urgente ayuda humanitaria para el país. Venezuela enfrenta una pandemia aunada con una crisis económica que por séptimo año consecutivo vive una gran contracción.

Ortega destacó que el actual panorama es lo “peor que una nación puede experimentar”. Reconoció que Venezuela no tiene: ingresos; formas de generar flujo de caja y acceso a los fondos que se han depositado en el extranjero en medio de una pandemia.

Indicó que se siente optimista sobre una solución positiva y favorable para el caso judicial que se encuentra desarrollando en los tribunales de Londres para devolver el oro venezolano.

Por su parte, el PNUD emitió un comunicado oficial en el cual reconoció un acercamiento reciente con el gobierno de Maduro para buscar la forma de obtener ayuda humanitaria urgente con los propios recursos de Venezuela.

“Información errada”

Por otro lado, la embajadora de Venezuela ante el Reino Unido designada por Juan Guaidó, Vanessa Neumann, se refirió a esta entrevista y desmintió la información que dio Ortega a Reuters. Recordó que el Banco de Inglaterra no reconoce la legitimidad del BCV de Nicolás Maduro,

“Es muy lamentable que Reuters haya difundido información errada sobre la disposición del oro venezolano en el Banco de Inglaterra. El BoE no reconoce la legitimidad del BCV de Maduro. Por eso rechazaron la demanda e insistieron en una audiencia mañana con nosotros”, manifestó Neumann.

No existe acuerdo

La diplomática dio a conocer que la administración madurista no pudo continuar con su caso. Rechazó que no existe un acuerdo con el PNUD.

“La dictadura no tiene plan para atender la crisis en Venezuela. Hace lo mismo de siempre: busca confundir a medios como Reuters para proyectar una fuerza que no tienen en un Estado de derecho mientras rechazan toda ayuda humanitaria para venezolanos dentro y fuera”, puntualizó la venezolana.

