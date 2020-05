Maduro aseguró que gasolina iraní se compró en dólares y “hay que cobrarla”

CARACAS – Este miércoles, el presidente, Nicolás Maduro, informó que su administración se encuentra evaluando la fijación de nuevos precios para el cobro de la gasolina debido a que el cargamento desde Irán que arribó al país se compró “en dólares y hay que cobrarla”.

“Estoy definiendo con un equipo especial, un equipo de especialista para ver el monto del cobro de la gasolina, que vendrá dentro del plan de normalización y regularización”, expresó Maduro.

Ante esta nueva medida, el gobernante, pidió a los venezolanos todo el apoyo y compresión en las nuevas medidas económicas en cuanto a la distribución del combustible.

El oficialista adelantó que una de las medidas podría ser fijar los precios al tipo del cambio oficial que reporta diariamente el Banco Central de Venezuela (BCV). Sin embargo, no dio más detalles al respecto.

“Dos meses donde el gobierno imperialista de Estados Unidos logró quitarnos los insumos (…) Donald Trump logró quitarle la gasolina a Venezuela. Hicimos un plan de resistencia, de contraofensiva, y ha llegado el momento del avance, regularizar, normalizar y resolver este asunto”, manifestó el jefe de Estado.

Inviable sistema dual

Por su parte, el integrante de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Ángel Alvarado, consideró que el precio de la gasolina debe ser uno. Explicó que un sistema dual sería inviable debido a que generaría más corrupción en Venezuela. Insistió que Maduro no tiene un plan para continuar el subsidio del carburante porque se debe fijar en precios internacionales. Cree además que Maduro no tiene maniobra para continuar el subsidio a la gasolina porque lo que esta debe ubicarse a precios internacionales.

“La gasolina debería estar cubriendo los costos. En mi opinión, si la gasolina iraní costó 50 centavos de dólar, el litro debe pagarse en un precio alrededor a Bs. 100.000. Porque si no se cubren los costos de producción debería haber subsidio y ahora no es momento para eso. El transporte público sufrirá un gran impacto y no sé que capacidad tenga el gobierno de Maduro para dar subsidios. Dificulto mucho la capacidad de Maduro de dar el subsidio adecuado y va a ser un duro golpe para el pueblo”, aclaró Alvarado.

Solución coyuntural

De igual forma, el diputado ante la Asamblea Nacional (AN), José Guerra, indicó que la gasolina importada desde Irán costó 40 millones de dólares. Aseguró que con esa cifra se podía reparar las cuatro refinerías que tiene Venezuela y producir 150 mil barriles de gasolina y diésel por día que equivale a 24 millones de litros por día.

El economista precisó que importar y pagar la gasolina a precio de oro será una solución “coyuntural” debido a que el problema estructural continuará destruyendo la poca capacidad de refinación que queda en Venezuela.

Condenan venta de gasolina en dólares

Asimismo, la parlamentaria, Tamara Suju, condenó que Maduro venda la gasolina iraní en dólares cuando se pagó con las reservas de oro del país.

“Así funciona el talante criminal del régimen: Nicolás intercambia nuestro oro por gasolina (sí, de país petrolero sancionado a país petrolero sancionado) y apenas llega el primer barco, regala a Cuba que sale buchón. Luego, le dice al empobrecido pueblo, que la va a vender en dólares”, puntualizó Suju.