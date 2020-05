Netanyahu, Valle Giordano resta enclave

(ANSAmed) – TEL AVIV, 28 MAG – Ai palestinesi della Valle del Giordano – una volta che Israele estenderà la propria sovranità su quella parte della Cisgiordania – non sarà concessa la cittadinanza israeliana. Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu in un’intervista al quotidiano ‘Israel Ha-Yom’. “Resteranno un’enclave palestinese” ha spiegato aggiungendo che Gerico – la maggiore città palestinese della zona – “non sarà annessa”. “Ci saranno una o due enclave. Non c’è bisogno di imporre la sovranità su di essi, resteranno cittadini palestinesi se vogliono. Ma ci sarà un controllo di sicurezza su di loro”.