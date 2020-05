(ANSA) – L’AJA, 28 MAG – La Corte penale internazionale ha deciso che l’ex presidente della Costa d’Avorio, Laurent Gbagbo, può lasciare il Belgio, che gli è stato assegnato come residenza dopo essere stato assolto nel gennaio del 2019 dalle accuse di crimini contro l’umanità nel 2010. La Corte ha stabilito che qualsiasi Paese nel quale l’ex presidente vorrà recarsi dovrà prima accettare di riceverlo sul suo territorio. La richiesta di Gbagbo di libertà senza condizioni è, invece, stata respinta. A gennaio dell’anno scorso l’ex leader era stato assolto per mancanza di prove per le violenze avvenute nel 2010, che si conclusero con 3.000 morti e 500.000 sfollati, seguite al suo rifiuto di accettare la sconfitta nelle contestate elezioni di quell’anno, vinte dal suo rivale e attuale presidente del Paese, Alassane Ouattara. Gbagbo era stato catturato nel 2011 da forze appoggiate dall’Onu e dalla Francia nel bunker del palazzo presidenziale.