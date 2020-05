Governatore propone lotteria per rifornimento di benzina

CARACAS – Un po’ come la tombola. Il governatore dello Stato Portuguesa, Rafael Calles, ha annunciato il rifornimento di benzina mediante un sorteggio pubblico ed in tempo reale, per evitare l’affollamento e le lunghe file notturne alle stazioni di servizio.

“Il governo bolivariano dello Stato Portuguesa, per garantire la salute dei cittadini informa che applicherà un nuovo meccanismo per il rifornimento di carburante” (20 litri ognuno massimo), ha scritto sul suo account Instagram: @rafaelcallesportuguesa.

Il Governatore dello Stato Portuguesa ha spiegato che “l’estrazione della lotteria” sarà un sorteggio pubblico. “In tempo reale” si determinerà la quantità di veicoli che potranno rifornirsi nelle stazioni di servizio, rispettando i numeri terminali delle targhe; numeri assegnati a ogni giorno della settimana.

“Poiché il carburante non è infinito, ci saranno stazioni di servizio in capacità di rifornire 750 auto con 20 litri ed altre, invece, con capacità di 1000 veicoli. Può darsi che a lei domani corrisponda il suo numero (di targa) mentre la stazione di benzina possegga 1000 utenti o forse una di 750. Nessuno lo sa perché sarà con un sorteggio. Al mattino, in un ‘bingo’ metteremo tre palline 4,5 e 6 e in uno schermo le stazioni di servizio. ¨È uscito il numero 6? Allora gli toccherà questa o quest’altra stazione.” Ha informato il Governatore.

“L’ordine cronologico dei terminali delle targhe si mantiene: lunedì, 1,2 e 3; mercoledì, 4,5 y 6 e venerdì, 7,8,9 e 0”, ha precisato. E, quindi, ha avvertito gli utenti di seguire il sorteggio e “accertarsi sul cellulare che non si tratti di una trasmissione vecchia” osservando l’ora della trasmissione.

Il Venezuela è senza benzina da diverse settimane. Le raffinerie non producono per la mancanza di manutenzione. Ora si distribuisce quel poco carburante che arriva con navi cisterna dall’Iran.

La distribuzione è limitata a 20 litri per veicolo e a otto categorie di persone. Tra cui, in primis, polizia ed agenti di sicurezza, personale medico, funzionari pubblici, ambulanze, mezzi di comunicazione. Si è creato quindi un mercato parallelo nel quale vige la legge della domanda e dell’offerta. Si paga il litro di carburante 2, 3 ed anche 4 dollari.

Un nuovo schema

L’altro giorno, le reti social si sono fatte eco di un audio nel quale si presume che il presidente dell’Assemblea Costituente, Diosdado Cabello, dava istruzioni ai governatori sul “nuovo schema” di distribuzione di benzina.

Nell’audio – che alcuni ritengono filtrato dallo stesso governo – Cabello afferma che ci sarà un po più di benzina e un maggior numero di stazioni di servizio controllate dai governatori. Queste saranno dotate di “antenne satellitari” per garantire la fornitura.

Cabello ha anche detto che il sistema sarà “basato nel sistema Patria (…)”; un sistema relativamente nuovo “che già il governo ha tentato di imporre nel 2018”. In sintesi, l’obiettivo è di fare un inventario dei veicoli, con un registro nazionale, e l’impiego di un codice QR e identificazione con impronta digitale per avere diritto al carburante sussidiato.

Il presidente Nicolás Maduro ha informato questa settimana che è in analisi un piano per la “regolarizzazione, normalizzazione y distribuzione” di benzina, suggerendo che non sarà più praticamente gratuita come ora.

” La benzina che abbiamo importato da Iran ed altri paesi è stata pagata con dollari. C’è chi propone, ed io sono d’accordo, che la benzina bisogna pagarla”, ha affermato.

Roberto Romanelli