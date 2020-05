(ANSA) – ROMA, 29 MAG – “Con 13 miliardi si aiuterebbero, semplificando la vita e riducendo l’imposizione fiscale, 10 milioni di famiglie italiane. A meno che qualcuno voglia usare quei soldi in Redditi di cittadinanza o assistenza. Sono due visioni di vita diverse”. Lo ha ribadito il segretario della Lega, Matteo Salvini, presentando insieme a Armando Siri, il ddl di riforma fiscale della Lega. “La maggior spesa iniziale – sottolinea Salvini – si trasformerebbe poi in maggior introito per lo Stato. Più consumi e meno evasione”.