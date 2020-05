(ANSA) – BOLOGNA, 29 MAG – È stata rimandata alla settimana dal 27 settembre al 3 ottobre la Appenninica Mtb Parmigiano Reggiano Stage Race, la sfida in Mountain Bike nel cuore dell’Appennino emiliano. Gli organizzatori della gara a tappe spiegano che, valutata la costante situazione di incertezza relativa alle condizioni e modalità di effettuazione di eventi sportivi in seguito all’epidemia da Covid-19, hanno deciso di posticipare la data della 2/a edizione della gara al prossimo autunno. Originariamente collocata dal 19 al 25 luglio, la corsa si propone come una delle più dure nel suo genere del calendario internazionale, con l’Appennino emiliano a fare da cornice attraverso le province di Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma. “Abbiamo valutato la situazione giorno dopo giorno – spiega Beppe Salerno, capo del comitato organizzatore insieme a Milena Bettocchi – perché una gara a tappe di 460 km in sette giorni richiede pianificazione e coordinamento, e questa ci è sembrata la scelta migliore”. Le quote già pagate resteranno valide anche per le nuove date. (ANSA).