(ANSA) – ROMA, 29 MAG – I campioni dello sport sbarcano in prima serata su Rai 1 con un unico comune obiettivo: sostenere la Croce rossa italiana. In occasione della Festa Nazionale della Repubblica Italiana, martedì 2 giugno Rai 1 accoglierà un charity show in un mix tra tanti grandi campioni dello sport, volti Rai e grandi nomi del cinema italiano. A condurre ‘Non Mollare Mai – Storie Tricolori’, evento organizzato da Rai e Master Group Sport, con la produzione esecutiva affidata ad Atomic, sarà il campione paralimpico ed ex pilota Alex Zanardi. “Un progetto che da subito mi ha emozionato molto. Lo sport è stato sempre l’arredamento del mio percorso di vita, che per fortuna ho potuto trasformare in un mestiere. Ho colto da subito questa proposta come grande occasione e privilegio per fare qualcosa di molto bello in una giornata importante come il 2 giugno”, ha spiegato Zanardi alla presentazione avvenuta oggi via Zoom a cui hanno partecipato anche il vicedirettore e responsabile intrattenimento ed eventi di Rai 1 Claudio Fasulo, oltre a Francesco Rocca della Croce rossa italiana e Maria Cristina Russo di Master Group Sport. (ANSA).