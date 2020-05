(ANSA) – ROMA, 29 MAG – Mauro Icardi e non solo. Il Paris Saint-Germain si è inserito nella trattativa fra Willian e la Juventus, nel tentativo di soffiare ai bianconeri l’esterno d’attacco in scadenza con il Chelsea. Willian, a fine stagione, non dovrebbe restare a Stamford Bridge e ha in Maurizio Sarri un grande estimatore. Tuttavia, il club parigino potrebbe presentare un’offerta più alta al brasiliano, come riporta Le10Sport. A quel punto, Willian potrebbe scegliere la strada che porta al Parco dei Principi, dove ritroverebbe – fra gli altri – anche il connazionale Neymar. (ANSA).