(ANSA) – ROMA, 29 MAG – “La squadra di Governo è unita e compatta. C’è la massima condivisione sull’azione di contrasto dell’emergenza sanitaria e sugli obiettivi legati al Recovery Fund in vista del negoziato in seno al Consiglio europeo, tra cui: digitalizzazione, investimenti, semplificazione amministrativa, riforma fiscale”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.