35 anni fa l’Heysel, la Juve “dolore immutato”

ROMA. – Trentacinque anni fa la tragedia dell’Heysel, 39 tifosi bianconeri morti nella calca sulle gradinate prima di Juventus-Liverpool finale di Coppa Campioni.

Il triste anniversario è stato ricordato anzitutto dalla Juventus, dal presidente della federcalcio Gravina e dal ministro dello sport Spadafora, e anche dai rivali-cugini del Torino. Tutti accomunati dal desiderio di non dimenticare una tragedia tanto assurda.

“La parola Heysel -ha scritto la Juve sul suo sito- è una di quelle che mai e poi mai potremo dimenticare. Sono passati 35 anni, ma la memoria di chi c’era, di chi ha assistito dai teleschermi di casa, e anche di chi non era ancora nato ma ha conosciuto i fatti leggendo i libri di storia, è qualcosa che si risveglia immediatamente, al solo leggere o sentire quella parola, Heysel.

Quel giorno a Bruxelles c’era il sole. Un sole che stava lasciando sul campo i suoi ultimi raggi, quando proprio su quel campo, e su quegli spalti, si consumò l’incredibile. Si consumò l’orrore. Successe tutto in pochi istanti: le cariche, la corsa per scappare, quel muro che crolla. E il panico. Una notte che si portò via 39 persone, quasi tutte italiane: il più giovane fra loro aveva solo dieci anni. È alla loro memoria che oggi, come ogni giorno, dedichiamo il nostro raccoglimento, e il nostro dolore”.

“La tragedia dell’Heysel è un monito costante per la coscienza del calcio europeo. A distanza di anni la commozione è ancora viva, ricordiamo perché non avvenga mai più un dramma del genere” ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina, ricordando che nel novembre 2015 in occasione di un’amichevole con il Belgio disputata a Bruxelles, la Figc rese omaggio alle vittime della tragedia, gli Azzurri deposero una corona di fiori sotto la lapide con i nomi delle vittime.

La Federazione ritirò simbolicamente la maglia della Nazionale numero 39, autografata da tutti gli azzurri e esposta al Museo del Calcio di Coverciano.

Anche il ministro dello sport Spadafora è intervenuto sull’anniversario, postando sul suo profilo facebook una foto che ritrae la tribuna dello stadio di Bruxelles nei minuti successivi agli incidenti che causarono la morte dei tifosi italiani. “Il ricordo della strage dell’Heysel -ha scritto il ministro- resterà sempre vivo nella nostra memoria”, ricordando “una festa dello sport si trasformò in una tragedia”.

Infine anche il Torino ha commemorato con un tweet la triste ricorrenza: “Uniti nella preghiera e nel ricordo” il messaggio lanciato dal club granata ai cugini bianconeri.