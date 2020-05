Coronavirus: Olanda, altri 28 morti e 176 nuovi casi

(ANSA) – BRUXELLES, 29 MAG – Le autorità sanitarie olandesi segnalano che da ieri altre 9 persone sono state ricoverate, mentre sono 28 i nuovi decessi a causa del coronavirus. Il totale sale così a 5.931. I nuovi casi sono 176 per un totale di 46.126. L’Istituto Rivm ricorda che il numero effettivo di infezioni da coronavirus sarebbe superiore a questo numero, in quanto non tutti sono testati per possibili contaminazioni ed inoltre passa un certo lasso di tempo tra il giorno del ricovero o della morte e il giorno in cui l’evento viene registrato.