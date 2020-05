Fase 2: FI incontra ristoratori, settore è asset strategico

(ANSA) – ROMA, 29 MAG – “Questa mattina, insieme al Vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani, ho incontrato i membri del direttivo di RistoItalia, associazione di ristoratori partita da un’idea di alcuni imprenditori. Il settore della ristorazione è forse, insieme al comparto della ricettività, quello più colpito in senso assoluto dalla crisi legata al coronavirus”. Così il senatore Francesco Battistoni, commissario regionale di Forza Italia Marche. “Gli operatori hanno evidenziato – prosegue – i gravi ritardi dei contributi di sostegno alle partite iva ed anche al personale dipendente in cassa integrazione, la grande confusione dei decreti e delle ordinanze, l’incongruenza nel sostegno alle imprese attraverso meccanismi di indebitamento inaccettabili, ma soprattutto, contestano il terrorismo psicologico che le istituzioni stanno facendo contro i ristoranti. Forza Italia ha ascoltato le criticità e con grande senso di responsabilità si farà portavoce delle istanze dei ristoratori in Parlamento”.