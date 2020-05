Ue: Bernini, sì a fondi, centrodestra trovi strada unitaria

(ANSA) – ROMA, 29 MAG – “Occorre costruire da subito un’alternativa alla maggioranza degli aiuti a pioggia e dell’assistenzialismo fine a sé stesso”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. “Ma per farlo c’è bisogno di un comune bagno di realismo, soprattutto nei rapporti con l’Europa: Forza Italia sa bene che i soldi del Recovery Fund non saranno a costo zero, ma costituiranno comunque uno stimolo ad attuare quel programma di riforme che è da sempre nel nostro Dna. Pensare di farcela da soli è un’illusione, e l’antieuropeismo strisciante rischia di diventare un’assicurazione sulla vita di questo governo. Prima si scioglie questo nodo, meglio sarà per l’Italia”.