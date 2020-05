(ANSA) – ROMA, 29 MAG – “Ammonta a circa 800 milioni di euro il totale dei fondi destinati nel 2020 per interventi in favore delle persone con disabilità. Oltre a quanto già previsto con la Legge di Bilancio, infatti, su input del Presidente Conte sono state introdotte nuove misure negli ultimi decreti legge, in considerazione dell’impatto più gravoso che ha avuto la pandemia sulle persone con disabilità e i loro familiari”. E’ quanto si legge in una nota di Palazzo Chigi.