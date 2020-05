(ANSA) – BOLOGNA, 29 MAG – “Le Sardine credono nel protagonismo delle cittadine e dei cittadini. Promuovono la cittadinanza attiva come pratica politica, come antidoto all’indifferenza, come forma di resistenza ai populismi, ai sovranismi, agli individualismi e ai personalismi di ogni sorta”. E’ questo il primo punto del manifesto valoriale del movimento delle sardine, che sarà diffuso in serata e che l’ANSA è in grado di anticipare.