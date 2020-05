Il messaggio del Direttore de “La Voce d’Italia, Mauro Bafile, in occasione della “Giornata della Dante”. Da oltre 120 anni, come ogni 29 maggio, data convenzionale della nascita del Sommo Poeta, i Comitati della Dante sono invitati a celebrare una giornata di attività. In tempi di COVID-19, il Comitato della Dante di Maracay ha chiesto a esponenti della Comunità un loro messaggio. (La Voce d’Italia – Caracas, Venezuela)