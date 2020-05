Gobierno sin precio para la gasolina

CARACAS -El mandatario Nicolás Maduro dijo que se encuentra dirigiendo a un “equipo de especialistas” para determinar el monto del cobro de la gasolina proveniente de Irán, que viene de la mano con el plan de normalización y regularización del suministro del combustible y la flexibilización de la cuarentena nacional por el covid-19.

El registro de vehículos en el sistema Patria comenzó y allí el Gobierno levantará una data para la determinación del comportamiento de los consumidores y donde espera una mayor demanda de combustible.

El ejecutivo debate la posibilidad de un sistema dual de cobro. La idea planteada es la existencia de dos precios diferenciados, que abrirá la posibilidad de que inversionistas privados incursionen en el negocio de la distribución y venta de gasolina.

De acuerdo a las últimas informaciones de fuentes vinculadas con la discusión, el precio de la gasolina estaría entre 0,05 centavos de dólar por litro y los 0,30 centavos por litro.

Por su parte Juan Guaidó presidente (E) de Venezuela manifestó “Quiero saber cómo va a calcular el costo del bachaqueo” o “cómo opera el bingo-gasolina que anunció uno de los gobernadores de la dictadura”.

Para el presidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, no es sorpresa el posible aumento de la gasolina luego de la llegada de los 244 millones de litros de combustible iraní a Venezuela.

“Ese anuncio de adecuación del precio es un anuncio que tenía muchos años rezagado. Eso demuestra que si bien es cierto que la estamos pagando en divisas a otro país, lo que no es menos cierto que ya en Venezuela la refinación se hacía a pérdida. No se cobraba absolutamente nada por la gasolina”, dijo.

“Si la gasolina se va a cobrar en un monto que todavía no sabemos, en divisas, (debemos recordar que) toda la economía se soporta en ello, en la gasolina, en el transporte y producción”, señaló.

No han despachado gasolina

El economista y diputado José Guerra (PJ-Dtto.Capital) aseveró que la gasolina importada desde Irán no ha sido distribuida porque la administración de Maduro no sabe a qué precio venderla ni cómo cobrarla. Y consideró que si la cobran a través del carnet de la patria todo se va a complicar.

“Tienen un enredo monumental. Hace una semana que llegó el primer barco y no la han podido vender porque no saben a qué precio ponerlo ni cómo cobrarlo. Si es a través del carnet de la patria esto será tremendamente complejo porque el que no lo tenga ¿no va a echar gasolina? y los que lo tienen, van a tener que escanearlo. Va a pasar lo mismo que cuando Manuel Quevedo quiso imponer el sistema biométrico para surtir gasolina”, señaló.

Resaltó que el Gobierno de Maduro no tiene la plataforma tecnológica para que el pago de la gasolina sea a través del carnet de la patria.

Referente al precio, señaló que se debe establecer una sola tarifa. “Si hay dos precios todos van a querer pagarla al más barato y eso va a dar lugar a la corrupción, es mejor que haya un solo precio”.