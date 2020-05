Calcio: Brescia; Balotelli in sede ma Cellino non lo riceve

(ANSA) – BRESCIA, 29 MAG – Balotelli-Cellino: il grande gelo continua. Oggi nel tardo pomeriggio era fissato un appuntamento tra l’attaccante e il presidente del Brescia: si pensava che dopo gli ultimi giorni di grandissima tensione, esplosa quando il giocatore non si è presentato a un allenamento non fornendo giustificazioni (secondo la versione del club), tra i due ci fosse voglia di chiarirsi. Invece il presidente delle rondinelle non ha ricevuto il giocatore che dopo circa mezz’ora di anticamera ha lasciato gli uffici della sede dove era arrivato nel tardo pomeriggio. Mario, con indosso una felpa dell’Italia, era apparso sereno all’entrata e lo stesso all’uscita: tanto che nulla lasciava pensare che con Cellino non si fosse parlato come poi è successivamente trapelato da alcune indiscrezioni. (ANSA).