ROMA. – Pronti via, anche la Liga parte. E ha giá stabilito date, calendario e orari. Il campionato spagnolo tornerá in campo dall’11 giugno, con una collocazione dei match assai variegata, ma che tiene conto degli usi e dei costumi locali: si partirà dalle 17 e si arriva alle 22.

Aprirà le danze il derby d’Andalusia, fra le due squadre della capitale: Siviglia e Betis (quest’ultimo, prima del lungo stop, le suonò nientemeno che al Real Madrid). L’appuntamento è fissato alle ‘dies de la tarde’, cioè alle ore 22, di giovedì 11 giugno.

E non è nemmeno la prima volta che in Spagna si gioca a quest’ora. Il campionato, il cui epilogo è fissato domenica 19 luglio (tutte le partite quel giorno saranno in programma alle 21,30), prosegue venerdì 12 giugno con altri due match della 28/a giornata e sabato 13 (tre partite: una alle 17, una alle 19,30, una alle 22).

Domenica toccherà al Real Madrid: appuntamento nel Bernabeu alle 22 contro l’Eibar. Il Barcellona capolista si riaffaccerà sul proscenio della Liga “solo” lunedì 15, alle 21,30, e lo farà sull’isola di Maiorca, contro la locale squadra.

Il primo match di un certo peso è previsto mercoledì 17, alle 21,30: in campo Real Madrid e Valencia. Domenica 21 giugno occhi puntati su un interessantissimo Siviglia-Barcellona (alle 22) e il 30 giugno (martedì) big-match fra Barcellona e Atletico Madrid, con inizio alle 19,30. Il derby di Madrid, fra “Colchoneros” e Real, verrà disputato alle 17 di sabato 4 luglio, quello di Barcellona fra i blaugrana e l’Espanyol mercoledì 8 luglio alle 21,30.

Le due big di Spagna, nell’ultimo turno, saranno impegnate in trasferta: Messi e compagni andranno sul campo dell’Alaves, i “blancos” in casa del Leganes. Due sfide che possono valere un titolo ancora in bilico, dal momento che il Barcellona guida la classifica con 58 punti e a +2 sui rivali di sempre del Real; il Siviglia è terzo a 47.