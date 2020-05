(ANSA) – GENOVA, 30 MAG – “All’inaugurazione del ponte per Genova verrà certamente il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, l’abbiamo invitato, credo che sia un doppio buon segnale oltre al varo in un’estate così complicata”. Lo conferma il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani a Radio Rtl. “I soldi si possono spendere e le opere pubbliche si possono fare, i posti di lavoro si possono creare – commenta – in meno di due anni il ponte è risorto e non era un’opera banale”.