Fase 2: assembramenti a Bari, residenti su Fb ‘fermiamoli’

(ANSA) – BARI, 30 MAG – Assembramenti e movida sino a tardi in centro a Bari, nel quartiere Umbertino: circa cento ragazzi, la scorsa notte, nonostante i locali fossero ormai quasi tutti chiusi, si sono riversati in via Abbrescia, poco distante dal Lungomare. Pochi i ragazzi che indossavano la mascherina, nessuna distanza di sicurezza rispettata. A segnalare la situazione sono stati alcuni residenti che hanno anche filmato quanto stava accadendo. Il video è stato pubblicato sulla pagina Facebook del ‘Comitato Salvaguardia Zona Umbertina’, e i filmati sono stati segnalati anche al governatore pugliese Emiliano, al sindaco di Bari Decaro, e al comandante della polizia locale Michele Palumbo. “Noi – scrive un residente pubblicando il video – a rischio anche della nostra personale incolumità, cerchiamo nell’interesse di tutti di far conoscere cosa avviene. Purtroppo la nostra richiesta di essere ascoltati, trasmessa a Palazzo di Città, non ha trovato riscontro. Un appello accorato a tutti, si intervenga prima che sia troppo tardi”.