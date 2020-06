(ANSA) – ROMA, 30 MAG – Il Consiglio della Fir ha deciso di confermare il sudafricano Franco Smith, ex allenatore del Benetton Treviso, alla guida tecnica dell’Italia fino al termine della Coppa del Mondo di Francia 2023. Lo rendono noto fonti federali. Smith è sulla panchina azzurra da quest’anno, quando ha preso il posto (fino ad oggi a titolo temporaneo) dell’irlandese Conor O’Shea, e con lui ct l’Italia ha giocato tre partite del Sei Nazioni 2020, quelle di prima della sospensione per la pandemia. In due occasioni gli azzurri, sempre sconfitti, non hanno segnato punti perdendo 42-0 a Cardiff contro il Galles e 17-0 a Roma con la Scozia. La terza battuta d’arresto è stata quella di Parigi, 35-22 con la Francia. (ANSA).